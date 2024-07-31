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Игрок 2DROTS Терехов сравнил со сказкой дебют за медийный клуб в Кубке России

Игрок 2DROTS Терехов сравнил со сказкой дебют за медийный клуб в Кубке России
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Футболист медийной команды 2DROTS Антон Терехов поделится эмоциями после победы в матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России со «Строгино».

«Лучше дебюта и быть не могло. Конечно, как в сказке. На последней минуте, штрафной… Лучше не придумаешь. Жалко, что забили только один гол. Но у нас ещё были моменты, подвела только реализация», — заявил Терехов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 1/256 финала Кубка России между медийной командой 2DROTS и московским «Строгино» состоялся накануне, 30 июля. Игра проходила на стадионе «Москвич» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Данила Цурков. Матч завершился победой 2DROTS со счётом 1:0. Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
30 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
2DROTS
Москва
Окончен
1 : 0
Строгино
Москва
1:0 Терехов – 90+2'    
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