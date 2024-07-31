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Защитник «Химок» Исаенко назвал главное требование тренера Артиги

Защитник «Химок» Исаенко назвал главное требование тренера Артиги
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Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко рассказал о новшествах в своих функциях на поле с приходом нового главного тренера Франка Артиги.

«Определённая новизна есть. Главное требование тренера – исключить простые ошибки и больше контролировать мяч. Общие перемены связаны с этим. Мои персональные задачи остались прежними: подключения к атакам, отработка в обороне, подачи с фланга.

В игре со «Спартаком» исключить простые ошибки не получилось? Согласен, эту часть плана мы не выполнили», — приводит слова Исаенко официальный сайт «Химок».

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» на своём поле проиграли московскому «Спартаку» со счётом 1:3. Встреча состоялась в воскресенье, 28 июля. Исаенко остался в запасе.

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