Защитник «Химок» Исаенко назвал главное требование тренера Артиги

Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко рассказал о новшествах в своих функциях на поле с приходом нового главного тренера Франка Артиги.

«Определённая новизна есть. Главное требование тренера – исключить простые ошибки и больше контролировать мяч. Общие перемены связаны с этим. Мои персональные задачи остались прежними: подключения к атакам, отработка в обороне, подачи с фланга.

В игре со «Спартаком» исключить простые ошибки не получилось? Согласен, эту часть плана мы не выполнили», — приводит слова Исаенко официальный сайт «Химок».

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» на своём поле проиграли московскому «Спартаку» со счётом 1:3. Встреча состоялась в воскресенье, 28 июля. Исаенко остался в запасе.