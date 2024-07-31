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Карпукас: «Локомотив» мог забивать «Ростову» больше, но главное — победа

Карпукас: «Локомотив» мог забивать «Ростову» больше, но главное — победа
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал победу железнодорожников в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Ростовом». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу московского коллектива.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Раков – 78'    

«Мы могли забивать больше, но хорошо, что выиграли, набрали первые три очка в Кубке. Поздравляю болельщиков и нас всех. Желаю не останавливаться на этом. Я так понимаю, у Самошникова не было офсайда. Был пассивный офсайд у Тикнизяна или у Сулейманова. Не знаю, как он действовал или мешал защитникам «Ростова», но судья поставил офсайд. Наше дело принять его и играть дальше. Мы не расстроились и продолжили играть в свой футбол», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

В прошлом сезоне железнодорожники и жёлто-синие встречались дважды в рамках Российской Премьер-Лиги. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В феврале 2024 года «Локомотив» и «Ростов» провели товарищеский матч, завершился он победой красно-зелёных со счётом 3:1.

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