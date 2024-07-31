Карпукас: «Локомотив» мог забивать «Ростову» больше, но главное — победа

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал победу железнодорожников в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Ростовом». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу московского коллектива.

«Мы могли забивать больше, но хорошо, что выиграли, набрали первые три очка в Кубке. Поздравляю болельщиков и нас всех. Желаю не останавливаться на этом. Я так понимаю, у Самошникова не было офсайда. Был пассивный офсайд у Тикнизяна или у Сулейманова. Не знаю, как он действовал или мешал защитникам «Ростова», но судья поставил офсайд. Наше дело принять его и играть дальше. Мы не расстроились и продолжили играть в свой футбол», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

В прошлом сезоне железнодорожники и жёлто-синие встречались дважды в рамках Российской Премьер-Лиги. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В феврале 2024 года «Локомотив» и «Ростов» провели товарищеский матч, завершился он победой красно-зелёных со счётом 3:1.