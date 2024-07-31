«Зенит» может потратить € 4 млн на переход 19-летнего сербского нападающего

Санкт-петербургский «Зенит» готов потратить € 4 млн на трансфер нападающего сербской «Войводины» Михайло Ивановича. Об этом сообщил Blic Online.

По информации источника, бельгийский «Антверпен» уже предложил за игрока € 4,5 млн. Отмечается, что подобный трансфер может стать рекордным в истории сербского клуба.

Президент «Войводины» Драголюб Збилич заявил, что не намерен продавать Михайло Ивановича, если клуб выйдет в групповой этап еврокубков, но в противном случае он может быть вынужден совершить трансфер на выход.

19-летний Михайло Иванович в сезоне-2023/2024 чемпионата Сербии провёл 32 матча, в которых забил девять мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 1,25 млн.