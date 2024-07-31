Полузащитник «Ростова» Азнауров: два выхода в старте в РПЛ не были неожиданными

19-летний футболист «Ростова» Имран Азнауров высказался о доверии со стороны тренерского штаба южной команды. Молодой полузащитник вышел в стартовом составе ростовчан на матчи двух первых туров нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Не скажу, что два выхода в старте в РПЛ за «Ростов» были неожиданными. Но эмоции только положительные, буду стараться оправдывать решение тренерского штаба. Возможно, на летних сборах проявил себя, поэтому получил шанс», — сказал Азнауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, за два матча в РПЛ «Ростов» набрал 4 очка. Команда Валерия Карпина сыграла вничью с ПФК ЦСКА (0:0), а также обыграла на выезде самарские «Крылья Советов» (3:1).