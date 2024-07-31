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Батраков: надеюсь, гол придаст Ракову уверенности и у него хорошо пойдёт дальше

Батраков: надеюсь, гол придаст Ракову уверенности и у него хорошо пойдёт дальше
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался об игре Вадима Ракова в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:0). Раков стал автором единственного забитого мяча.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Раков – 78'    

«Раков забил гол? Я очень рад за него. Мы с ним были в академии, всегда играли в одной команде. Надеюсь, этот гол придаст ему уверенности, и у него хорошо пойдёт дальше.

Потенциал у него максимально высокий. Если он будет так же продолжать работать и пользоваться своими шансами, то вырастет в очень сильного футболиста.

Чувствую ли, что Галактионов доверяет молодёжи? Да. Если посмотреть на состав, на скамейку, то можно сказать, что доверяет, раз выпускает ребят на поле. Как воспринял отменённый гол Самошникова? Расстроился, конечно. Неплохая передача была, но, надеюсь, у меня все голевые передачи ещё впереди», — приводит слова Батракова «Евро-Футбол.Ру».

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