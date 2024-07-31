Хавбек «Локомотива» Карпускас: теперь буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о переходе экс-футболиста железнодорожников Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Я желаю Алексею Миранчуку всего самого наилучшего. Раз он выбрал этот путь, значит, он был лучшим из всех, что он мог выбирать. В Италии в тех минутах, которые он получал, он был очень даже хорош. Он же не просто так ушёл. Наверняка есть факторы, которые перевесили. Может быть, в Италии не было каких-то возможностей. Поэтому он выбрал этот путь. Хороший путь. Теперь буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

Накануне, 30 июля, «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).