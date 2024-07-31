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Валерий Гладилин не уверен, что в матче «Спартак» — «Динамо» будет огненная игра

Валерий Гладилин не уверен, что в матче «Спартак» — «Динамо» будет огненная игра
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Бывший российский и советский футболист Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шансы в матче «Спартак» — «Динамо» равны, потому что это кубковая игра. А Кубок России сейчас так выстроен, что даже проигравшая команда будет продолжать борьбу дальше. Поэтому не факт, что в этом матче выйдет самый оптимальный состав. Кубок России — это трофей, и стоит задача выиграть этот турнир. Не знаю, будет ли огонь в этой встрече, но будет больше игра на результат, ведь это не ключевой матч», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Спартак» сыграет с «Динамо» сегодня, 31 июля. Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:30 мск.

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