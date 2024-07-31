Российский защитник Коваленко помог «Пюнику» пройти раунд в Лиге конференций, сделав дубль

Российский защитник армянского «Пюника» Михаил Коваленко оформил дубль в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с северомакедонской «Стругой». Встреча прошла вчера, 30 июля. Команды играли на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения). «Пюник» выиграл со счётом 3:1.

Первый матч завершился победой «Струги» со счётом 2:1. Таким образом, «Пюник» прошёл дальше по сумме двух матчей — 4:3.

«Впечатления самые наилучшие. Победа, особенно такая, где удалось вырвать в концовке. Это максимально приятно. Очень рад, что удалось это сделать при своих трибунах, дома. Мы подарили сегодня праздник городу. Уверен, что болельщики остались очень рады и нашей игрой, и результатом.

Это кайф. Всегда хотел забить в еврокубках, долгое время это не получалось сделать. Сегодня сразу два, ещё и победный. Эмоции просто супер!» — сказал Коваленко в интервью клубной пресс-службе.