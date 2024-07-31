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Пименов: для Шунина Саудовская Аравия — великолепное место для завершения карьеры

Пименов: для Шунина Саудовская Аравия — великолепное место для завершения карьеры
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Российский экс-футболист Руслан Пименов отреагировал на информацию о том, что бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

«Для Антона Шунина Саудовская Аравия — великолепное место для завершения карьеры! Там хороший чемпионат, где играет много европейских звёзд», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 1 июля московское «Динамо» объявило об уходе Шунина в связи с истечением срока действия его контракта. Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.

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