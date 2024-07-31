Игнатьев: при уходе Алексея Миранчука из МЛС будет только одна дорога — Россия

Российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в американскую «Атланту Юнайтед».

«Я по-иному отношусь к переходу Алексея Миранчука в МЛС. У него своя жизнь и свои соображения, мы не знаем, какие у него мотивы и что ему хотелось. Играть на постоянной основе, заработать деньги или побыть в новом окружении? В большинстве случаев едут в такие чемпионаты из-за тяги к большой зарплате. А романтиков вроде Мостового, Аленичева и других, которые ехали в хорошие клубы Европы, не увлекала финансовая база. Их больше интересовало, как они будут играть, что они за футболисты и каков у них статус в футболе.

Может быть, Миранчук в «Аталанте» устал от позиции, что он играет и не играет. Если это так и не было других предложений, то похвально и правильно, что он перешёл в «Атланту». Если такой переход состоялся из-за других вещей, то я не могу его поддержать. Потому что в МЛС не будет развития спортивной составляющей. Там будет сложно чему-то научиться, потому что туда приезжают доигрывать. Если же говорить об уходе из МЛС, то будет одна дорога — Россия. Никто не будет брать Миранчука в Европе, потому что надо быть настолько готовым, чтобы быть сильнее всех тех, с кем он играл в Италии», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.