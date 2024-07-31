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В «Факеле» заявили, что оспорят красную карточку Багамаева по итогам матча КР с «Зенитом»

В «Факеле» заявили, что оспорят красную карточку Багамаева по итогам матча КР с «Зенитом»
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Представитель пресс-службы воронежского «Факела» рассказал, что клуб оспорит красную карточку защитника Абдулы Багамаева, полученную в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Ранее об этом сообщил «РБ Спорт». Встреча прошла вчера, 30 июля, в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал победу со счётом 3:0. Защитник воронежцев был удалён на 88-й минуте.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25'     2:0 Черов – 70'     3:0 Изидор – 84'    
Удаления: нет / Багамаев – 88'

«Мы будем оспаривать красную карточку, которую получил Абдула Багамаев в матче с «Зенитом», — сообщили в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В составе санкт-петербургской команды отличились полузащитник Александр Ерохин и нападающий Вильсон Изидор, ещё один мяч в свои ворота отправил защитник воронежцев Василий Черов.

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