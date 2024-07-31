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Ненахов оценил игру «Локомотива» на старте нового сезона

Ненахов оценил игру «Локомотива» на старте нового сезона
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался о проблемах железнодорожников на стартовом отрезке сезона-2024/2025. Он отметил, что у команды есть проблемы с реализацией голевых моментов. В то же время он считает, что «Локомотив» хорошо смотрится в игровом плане.

«Уже начиная с «Динамо», у нас не получается реализовать все свои шансы. Хотя моментов создаём много. Нужно хорошо поработать над реализацией. А голы придут. Но наша команда в целом хорошо смотрится. Думаю, никто не скажет, что мы играем в оборонительный футбол или плохо выглядим. Поэтому надо работать дальше.

Нам просто надо сыграться. Это нормально. Обычно обороне требуется два-три матча на это, потому что на сборах у нас всегда тасовался состав. Но я считаю, что мы сыгрываемся», — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, за два стартовых тура нового сезона РПЛ «Локомотив» набрал три очка. Железнодорожники обыграли «Акрон» со счётом 3:2 и уступили «Динамо» со счётом 1:3.

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