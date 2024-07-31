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Радченко: в переходе Антона Шунина в клуб из Саудовской Аравии важны не деньги

Радченко: в переходе Антона Шунина в клуб из Саудовской Аравии важны не деньги
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе экс-голкипера московского «Динамо» Антона Шунина в клуб чемпионата Саудовской Аравии.

«Для Антона Шунина настал тот момент, когда можно попробовать себя в другом чемпионате и даже можно поехать в Саудовскую Аравию. Я думаю, для Антона такой возможный переход — очень хорошо, он там поиграет и посмотрит другую страну. Я в своё время также под завершение своей карьеры ездил играть в японский чемпионат, там было интересно. Поэтому я бы на месте Шунина, конечно, поехал бы в Саудовскую Аравию.

Что касается больших контрактов в Саудовской Аравии, то, конечно, деньги — это очень важно. Но в таком переходе важно другое — поиграть в другом чемпионате, посмотреть и познать страну. Лично мне было очень интересно в Японии», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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