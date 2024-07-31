Борис Игнатьев: «Динамо» Махачкала не затеряется в РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Махачкала Борис Игнатьев считает, что махачкалинская команда сможет проявить себя в РПЛ.

«Похвально, что «Динамо» Махачкала не отбивается, а старается играть в атаку. Если в клубе есть Гаджиев, Газизов и Биджиев, то команда может так играть. Потому что это одни из опытнейших работников нашего футбола. Команда сейчас действительно играет хорошо, это видно по тому, как выстроена командная игра и как они пытаются навязать футбол, независимо от возможностей. У команды хороший дух, хорошая дисциплина и грамотная выучка.

Я думаю, что «Динамо» Махачкала не затеряется в РПЛ. Клуб по ходу сезона обретёт понимание, что такое РПЛ. Потому что практически все футболисты впервые играют в таком чемпионате. Им надо почувствовать настоящую скорость», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.