Бренд Мбаппе выкупил 80% акций французского клуба «Кан»

Компания Interconnected Ventures стала мажоритарным акционером футбольного клуба французской Лиги 2 «Кан». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Указанная компания принадлежит футболисту мадридского «Реала» и сборной Франции Килиану Мбаппе.

«Эта сделка знаменует собой значительный шаг в стратегическом развитии клуба и усиливает его естественное стремление оставаться в числе исторических мест французского футбола.

В течение почти четырёх лет Oaktree и Пьер-Антуан Каптон в сотрудничестве со всей командой руководства клуба возглавляли проект восстановления клуба, чтобы обеспечить финансовое управление, способствовать продвижению молодых игроков, а также консолидировать региональную базу клуба и его связи с местными игроками. Пьер-Антуан Каптон хотел бы поблагодарить Oaktree Capital за вклад и присутствие в трудные годы клуба. Кроме того, Oaktree и Пьер-Антуан Каптон хотели бы поблагодарить Оливье Пике за его инвестиции.

Это приобретение позволит «Кану» получить дополнительные стратегические ресурсы для укрепления своей спортивной политики, модернизации инфраструктуры и разработки инновационных проектов», — написано в заявлении.