Радченко: в матче «Спартак» — «Динамо» вряд ли что-то будет давить на результат

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком».

«В матче «Спартак» — «Динамо» будет ротация составов. Мы видим, что Личка подпускает молодых ребят к основе, это нормальное явление. Увидим трёх-четырёх новых футболистов, которые мало получают игровой практики.

Это дерби, где каждая команда хочет победить. Что касается результата, то мы знаем, какой сейчас формат Кубка России. Раньше был один матч, после которого команда могла вылететь из турнира. Сейчас есть право на ошибку, поэтому в этом матче вряд ли что-то будет давить на результат», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.