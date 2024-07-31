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«Химки» объявили о переходе испанского защитника Дани Фернандеса

«Химки» объявили о переходе испанского защитника Дани Фернандеса
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Футбольный клуб «Химки» объявил о переходе 27-летнего испанского защитника Дани Фернандеса.

«Красно-чёрные усилились 27-летним крайним защитником. С 2012 по 2015 год Дани выступал за юношеские и молодёжные команды мадридского «Реала». В минувшем сезоне футболист играл в «Расинге» (Сантандер), где провел 22 матча и забил один мяч. Футбольный клуб «Химки» приветствует Фернандеса и желает успешной игры за нашу команду!» — сказано в сообщении пресс-службы «Химок», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Ранее в своей профессиональной карьере Фернандес представлял такие команды, как «Фуэнлабрада», «Расинг» и «Реал Мадрид Кастилья». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего испанца в € 600 тыс.

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