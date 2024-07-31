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«Зенит» запустил сезонную кампанию «Всё в наших цветах»

«Зенит» запустил сезонную кампанию «Всё в наших цветах»
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Санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о запуске сезонной кампании «Всё в наших цветах».

Видео доступно на YouTube-канале «ЗЕНИТ».

«Победитель задаёт тон. Победитель задаёт цвет. Вот уже шесть лет подряд главные цвета российского футбола — сине-бело-голубые. Наши цвета.

Новый сезон — всегда чистый лист, и его историю каждый стремится написать собственными красками. Мы никому не уступали это право в последние годы, не собираемся и сейчас — в сезон столетия «Зенита». Потому что это наш сезон — и в нашем сезоне всё будет по-нашему. Всё в наших цветах», — написано в заявлении клуба.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Кроме этого, сине-бело-голубые выиграли Кубок России и Суперкубок страны.

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