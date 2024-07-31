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Лончар: задача «Акрона» по итогам сезона — сохранить прописку в РПЛ

Лончар: задача «Акрона» по итогам сезона — сохранить прописку в РПЛ
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Черногорский полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о своей адаптации в российской команде, а также назвал задачу тольяттинцев на сезон-2024/2025. По его словам, «Акрон» планирует сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.

«В «Акроне» меня очень хорошо приняли, начиная от работников клуба до игроков. Мне бросилось в глаза, как всё организовано и что меня приняли сразу же как члена своей семьи.

У нас стоит задача: по итогам сезона сохранить прописку в РПЛ. Но если мы будем выше в таблице, то каждое место, которое будем занимать, будет для нас очень большим успехом. Несмотря на то что «Акрон» клуб молодой, мы всё равно будем делать всё, чтобы занимать место как можно выше», — приводит слова Лончара Metaratings.

Напомним, «Акрон» в двух стартовых матчах РПЛ набрал три очка и располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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