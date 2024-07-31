Вице-президент ПАОКа сообщил, что Чалов прибудет в Салоники вечером

Вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос сообщил, что российский нападающий Фёдор Чалов прибудет в Салоники вечером.

«Игрок прибудет сегодня вечером в Салоники. Но подробности будут уточнены завтра, так как сегодня мы играем в Боснии», — сказал Кириакос Кириакос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появилась информация, что переход российского форварда в ПАОК вступил в финальную стадию. Сообщалось также, что греческий ПАОК активирует опцию выкупа футболиста за € 3 млн. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.