Вратарь «Зенита» Адамов — о матче с «Факелом»: тяжело, когда у твоих ворот нет моментов
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Голкипер «Зенита» Денис Адамов заявил, что ему приходилось постоянно держать себя в тонусе по ходу матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Факелом».
«В первом тайме мяча практически не касался. Нужно было поддерживать себя в тонусе: активно бегать, подсказывать. Во второй половине появились моменты, когда надо было вступать в игру. И я был к этому готов. Понятно, что тяжело, когда у твоих ворот долго без моментов, но такая работа», — заявил Адамов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся накануне, 30 июля. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. Матч закончился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.
Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25' 2:0 Черов – 70' 3:0 Изидор – 84'
Удаления: нет / Багамаев – 88'
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