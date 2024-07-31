Игнатьев: Антон Шунин будет 11-м звёздным футболистом в Саудовской Аравии

Бывший спортивный директор «Динамо» Борис Игнатьев высказался о возможном переходе экс-голкипера бело-голубых Антона Шунина в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.

«Для Антона Шунина Саудовская Аравия — идеальное место для завершения футбольной карьеры. Он подведёт черту и подправит финансовую базу. Я думаю, что он будет играть там не на последних ролях и будет уважаемый в этой стране, поэтому не затеряется. Что касается звёздных футболистов в Саудовской Аравии, то таких один десяток на страну, а он будет 11-м», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что представители 37-летнего Антона Шунина ведут переговоры с двумя клубами саудовской Про-Лиги.