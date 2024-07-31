«Зенит» готов продать Вендела в случае предложения, сопоставимого с € 60 млн за Малкома

Санкт-петербургский «Зенит» готов продать полузащитника Вендела в случае предложения, сопоставимого с € 60 млн, за которые продали нападающего Малкома в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации источника, связка Вендел — Глушенков в первых матчах сезона-2024/2025 произвела сильное впечатление на всех болельщиков, включая Алексея Миллера. А мнение главы «Газпрома» является решающим в «Зените» при проведении любого трансфера.

Ранее сообщалось, что Вендел близок к переходу в турецкий «Галатасарай» за € 22 млн. Напомним, в минувшем сезоне бразильский хавбек провёл 35 игр в составе «Зенита» во всех соревнованиях, где он забил четыре гола и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.