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«Динамо-Владивосток» разгромило любительский клуб «Анри» в матче Кубка России

«Динамо-Владивосток» разгромило любительский клуб «Анри» в матче Кубка России
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Завершился матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались любительский клуб «Анри» из Владивостока и «Динамо-Владивосток». Команды играли на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Макаром Янчуком (Владивосток). «Динамо-Владивосток» одержало победу со счётом 5:1.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
31 июля 2024, среда. 12:30 МСК
Анри
Владивосток
Окончен
1 : 5
Динамо-Владивосток
0:1 Шестаков – 26'     1:1     1:2 Дорохов – 55'     1:3     1:4 Ращупкин – 80'     1:5 Леонов – 82'    
Удаления: 88' / нет

В составе «Динамо-Владивосток» отличились Игорь Шестаков, Егор Дорохов, Никита Сергеев, Дмитрий Ращупкин (с пенальти) и Олег Леонов. За «Анри» забитым мячом отметился Алексей Сапалев, сравняв счёт на 34-й минуте. На 88-й минуте был удалён игрок «Анри» Максим Насадюк.

Во втором раунде Пути регионов «Динамо-Владивосток» сыграет с «Иркутском».

Всего для участия в розыгрыше Кубка России сезона-2024/2025 были заявлены 13 любительских клубов: «Череповец-СШОР-Витязь», «Оргэнергострой» (Димитровград), «СШОР 1-Кристалл-Константиновское» (Санкт-Петербург), «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург), «СШ «Ленинградец» (Ленинградская область), «Псков», «Ильпар» (Пермский край), «Анри» (Владивосток), «Темп» (Барнаул), ZOV (Москва), «БроукБойз» (Москва), 2DROTS (Москва), «Амкал» (Москва).

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