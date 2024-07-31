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Синицын: «Краснодару» в матче с ЦСКА пора реабилитироваться перед болельщиками

Синицын: «Краснодару» в матче с ЦСКА пора реабилитироваться перед болельщиками
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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о предстоящем противостоянии «быков» с ПФК ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ).

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ещё неясно, какими составами будут играть «Краснодар» и ЦСКА. Это одна из кубковых игр, где можно дать больше времени игрокам ротации, поэтому непонятно, как будет проходить игра. Но надеюсь, что «Краснодар» будет играть больше в атаку, хотя хочется, чтобы обе команды показали открытый футбол и стремились к результату и голам, чтобы болельщикам было приятно смотреть. «Краснодару» уже пора реабилитироваться перед болельщиками», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Краснодаром» состоится сегодня, 31 июля. Команды будут играть на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени.

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