Синицын: Шунин в Саудовской Аравии почерпнёт опыт, которого не получит в России

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался об экс-вратаре московского «Динамо» Антоне Шунине.

«Если Антон Шунин хочет играть в футбол, то без разницы, в каком чемпионате. Саудовская Аравия призывает к себе звёзд, и Антон может поиграть там с футболистами мирового уровня. Может быть, у него не будет крутого контракта, но такой переход — это что-то новое в плане игры и тренировок. Мне кажется, это будет здорово, если он туда поедет. Ведь он почерпнёт опыт, которого не получит в России», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что представители 37-летнего Антона Шунина ведут переговоры с двумя клубами саудовской Про-Лиги.