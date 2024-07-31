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Синицын: Шунин в Саудовской Аравии почерпнёт опыт, которого не получит в России

Синицын: Шунин в Саудовской Аравии почерпнёт опыт, которого не получит в России
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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался об экс-вратаре московского «Динамо» Антоне Шунине.

«Если Антон Шунин хочет играть в футбол, то без разницы, в каком чемпионате. Саудовская Аравия призывает к себе звёзд, и Антон может поиграть там с футболистами мирового уровня. Может быть, у него не будет крутого контракта, но такой переход — это что-то новое в плане игры и тренировок. Мне кажется, это будет здорово, если он туда поедет. Ведь он почерпнёт опыт, которого не получит в России», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что представители 37-летнего Антона Шунина ведут переговоры с двумя клубами саудовской Про-Лиги.

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