Филатов будет считать успехом третье или четвёртое место «Локомотива» в РПЛ

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что третье или четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025 будет успехом для железнодорожников.

«В принципе, нормальный старт для «Локомотива». Игра с «Ростовом» была тяжёлой, «Ростов» — хорошая команда. Если брать атаку, то, на мой взгляд, сейчас сильнейший Сергей Пиняев. Жизнь покажет, как он выступит, только начало сезона. Судя по потерям, что происходит в данный момент, за первое место тяжело будет бороться «Локомотиву». Я буду считать успехом третье или четвёртое место», — приводит слова Филатова ТАСС.

Напомним, накануне, 30 июля, состоялся матч Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени. Матч завершился со счётом 1:0. В прошлом сезоне железнодорожники и жёлто-синие встречались дважды в рамках Российской Премьер-Лиги. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В феврале 2024 года «Локомотив» и «Ростов» провели товарищеский матч, завершился он победой красно-зелёных со счётом 3:1. Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».