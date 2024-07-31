Валерий Непомнящий: в матче «Спартак» — «Динамо» будет огонь

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком». Игра 1-го тура группового этапа Пути РПЛ состоится сегодня, 31 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. По мнению Непомнящего, в этом матче нет явного фаворита, а футбол получится захватывающим, учитывая статус дерби.

«Мне кажется, в матче «Спартак» —«Динамо» нет фаворита, так как только начало сезона и у команд будут кубковые составы. Но тут зависит от того, как будут настроены тренеры, ведь есть право на ошибку. В этом матче будет огонь, потому что это дерби», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.