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Валерий Непомнящий: в матче «Спартак» — «Динамо» будет огонь

Валерий Непомнящий: в матче «Спартак» — «Динамо» будет огонь
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком». Игра 1-го тура группового этапа Пути РПЛ состоится сегодня, 31 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. По мнению Непомнящего, в этом матче нет явного фаворита, а футбол получится захватывающим, учитывая статус дерби.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
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П2

«Мне кажется, в матче «Спартак» —«Динамо» нет фаворита, так как только начало сезона и у команд будут кубковые составы. Но тут зависит от того, как будут настроены тренеры, ведь есть право на ошибку. В этом матче будет огонь, потому что это дерби», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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