БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнатьев: независимо от составов, в дерби «Динамо» — «Спартак» прослеживаются традиции

Игнатьев: независимо от составов, в дерби «Динамо» — «Спартак» прослеживаются традиции
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые встретятся со столичным «Спартаком». Матч пройдёт сегодня, 31 июля. Начало — в 18:30 мск.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нельзя ничего говорить о форме «Спартака» и «Динамо», потому что мы можем заблудиться, ведь кубковое противостояние — это совсем иная ипостась. К примеру, взять матч «Локомотив» — «Ростов», где ростовчане вышли совсем другим составом и было 11 резервных футболистов. Что они могут сделать? Им дали игровое время и возможность показать себя тренерам, но это далеко не то противостояние, когда играют две команды основными составами.

Но, независимо от составов, в дерби всегда прослеживаются огромные традиции. Конечно, команды будут стремиться доказать тем болельщикам, которые живут воспоминаниями Яшина и Симоняна. В этом плане нужно находить ресурсы и резервы, которые помогли бы болельщику вернуться в те воспоминания», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Вот это да! «Спартак» — «Динамо» и «Краснодар» — ЦСКА в один день в Кубке России! LIVE
Live
Вот это да! «Спартак» — «Динамо» и «Краснодар» — ЦСКА в один день в Кубке России! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android