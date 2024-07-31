Игнатьев: независимо от составов, в дерби «Динамо» — «Спартак» прослеживаются традиции

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые встретятся со столичным «Спартаком». Матч пройдёт сегодня, 31 июля. Начало — в 18:30 мск.

«Нельзя ничего говорить о форме «Спартака» и «Динамо», потому что мы можем заблудиться, ведь кубковое противостояние — это совсем иная ипостась. К примеру, взять матч «Локомотив» — «Ростов», где ростовчане вышли совсем другим составом и было 11 резервных футболистов. Что они могут сделать? Им дали игровое время и возможность показать себя тренерам, но это далеко не то противостояние, когда играют две команды основными составами.

Но, независимо от составов, в дерби всегда прослеживаются огромные традиции. Конечно, команды будут стремиться доказать тем болельщикам, которые живут воспоминаниями Яшина и Симоняна. В этом плане нужно находить ресурсы и резервы, которые помогли бы болельщику вернуться в те воспоминания», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.