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Защитник ЦСКА Дивеев включил Марио и двух Миранчуков в сборную своих сильнейших партнёров

Защитник ЦСКА Дивеев включил Марио и двух Миранчуков в сборную своих сильнейших партнёров
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По просьбе «Чемпионата» защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев составил символическую сборную из футболистов, с которыми играл в «Уфе», ЦСКА и сборной России.

— Моя сборная играла бы по схеме 4-3-3, 100%. В атакующем ключе. С треугольником остриём вниз в центре поля.

— Вратарь?
— Конечно, Акинфеев.

— Защита?
— Мы же выбираем самых сильных, с кем я играл? Тогда справа Марио Фернандес. В центре — Яка Бийол и Родриго Бекао. Слева — Боян Йокич из «Уфы». Возможно, он был не самым скоростным защитником, но хорош на мяче.

— Средняя линия?
— Нижний опорник — Гбамен. Очень хороший игрок, когда захочет.

— Но, видимо, хотел не часто, раз в ЦСКА не задержался?
— Но против «Спартака» он показал, на что способен. Над Гбаменом поставлю Антоху Миранчука и Ваню Облякова. В группе атаки справа — Лёха Миранчук, слева — Александр Головин и в центре нападения — Чалов.

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