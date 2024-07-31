Корнаухов: радует, что в ЦСКА есть ротация и появилась конкуренция

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что не ждёт серьёзных изменений в игре московской команды, отметив, что его радует наличие ротации и конкуренции среди футболистов.

«Пока рано оценивать, как изменилась игра команды, но она точно будет меняться. Однако революционных изменений я не жду. Радует, что нет травмированных, есть ротация и появилась конкуренция. Пока всё хорошо», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 31 июля, состоится игра Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром». Команды будут играть на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени. В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА дважды встречались в рамках РПЛ и обменялись победами с одинаковым счётом 1:0.