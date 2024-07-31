«Химки» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России

В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся подмосковные «Химки» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Химки»: Кокарев, Голубович, Степанов, Исаенко, Терехов, Волков, Глушаков, Абдуллахи, Берковский, Садыгов, Панченко.

«Оренбург»: Москвичёв, Касимов, Столбов, Хотулёв, Башич, Зотов, Барановский, Муро, Оганесян, Рыбчинский, Сахархизан.

В прошлом сезоне «Химки» выступали в Мелбет Первой лиге. Команда добралась до второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России, где уступила «Ростову» (0:0, 6:7 пен.). «Оренбург» вышел в 1/4 финала Пути РПЛ, где проиграл «Спартаку» (2:3 по сумме двух матчей). Команда завершила путь в Кубке России на стадии первого этапа 1/2 финала Пути регионов, проиграв московскому «Динамо» (2:4).