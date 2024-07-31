CAS подтвердил снятие шести очков с женской сборной Канады за слежку за тренировкой на ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил санкции в адрес женской сборной Канады за наблюдение за тренировкой соперника на Олимпийских играх 2024 года во Франции с помощью дрона. Об этом сообщил L'Equipe.

Ранее сообщалось, что был запущен дрон над тренировкой женской сборной Новой Зеландии перед матчем 1-го тура олимпийского турнира. Позднее стало известно, что ФИФА приняла решение снять шесть очков с национальной команды Канады. Канадцы подали жалобу в CAS, который оставил в силе санкции ФИФА.

В 1-м туре олимпийского турнира сборная Канады обыграла Новую Зеландию со счётом 2:1, а затем выиграла у Франции — 2:1. Тем не менее Канада занимает третье место в турнирной таблице группы А с нулём очков.