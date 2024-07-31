Вратарь 2DROTS Сычёв: ожидаемо, что «Строгино» никак не показало уровень. Мне было скучно

Вратарь 2DROTS Дмитрий Сычёв прокомментировал победу медийной команды в матче 1/256 финала Кубка России со «Строгино» (1:0).

«Было ожидаемо, что «Строгино» в матче с нами не покажет никакой уровень. Они катали мяч на своей половине и не могли перейти на нашу, чтобы создать моменты. Мы в целом показали то же самое. Мне было скучно — унылый футбол.

Единственное, что из этого противостояния можно отметить, — вбросы перед матчем от «Строгино». Молодцы, накинули на нас, было интересно. Они сами на себя оказали давление, должны были соответствовать тому, что наговорили. Но немного не получилось. Мы друг от друга отличаемся тем, что, если у них кто-то при желании будет усердно доказывать свою состоятельность, может пойти дальше по карьерной лестнице, а у нас уже гиблое дело», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.