«БроукБойз» — «Квант»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00 мск

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Сегодня, 31 июля, состоится матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся медиаклуб «БроукБойз» и профессиональный клуб «Квант» из Обнинска. Команды будут играть на центральном стадионе в Одинцове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.