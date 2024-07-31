«Эвертон» сообщил о трансфере защитника О'Брайена из «Лиона»

Английский «Эвертон» подписал контракт с центральным защитником Джейком О'Брайеном, перешедшим из французского «Лиона». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не раскрывается, с игроком подписан контракт сроком на четыре года, до конца июня 2028 года.

«Считающийся одним из самых талантливых молодых защитников Европы, О'Брайен стал пятым приобретением «синих» за лето после возвращения Джека Харрисона из аренды и прихода полузащитника Тима Айрогбунама и нападающих Илимана Ндиайе и Йеспера Линдстрёма.

«Я рад, что подписал контракт с «Эвертоном». Я мечтал о подобном переходе в Премьер-лигу, в такой исторический клуб. Для меня это очень волнующий переход.

«Эвертон» — огромный клуб с богатой историей, за которым стоит большое будущее. Когда открылось трансферное окно, на меня претендовали другие клубы, но я хотел перейти только в один – это был «Эвертон». Они показали веру в меня, так что теперь моя очередь показать на поле, почему это так», — сказал О'Брайен.