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Защитник «Ростова» Чернов оценил игру новичка команды Саравии

Защитник «Ростова» Чернов оценил игру новичка команды Саравии
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался об игре новых вратарей команды, а также гватемальского полузащитника Родриго Саравии.

«Непривычно новым вратарям, потому что для них новые требования: думать и выходить из штрафной через короткий пас. Для нас ничего не поменялось.

Что касается Саравии, видно, что это хороший и обученный футболист с хорошей техникой. Надеюсь, что он нам поможет», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вчера, 30 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» встречался с московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол на счету нападающего Вадима Ракова.

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