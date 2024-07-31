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Франко Камоцци назвал хорошим шагом переход Миранчука в МЛС

Франко Камоцци назвал хорошим шагом переход Миранчука в МЛС
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Бывший советник экс-президента московского футбольного клуба «Спартак» Франко Камоцци отреагировал на новость о переходе Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Я считаю, что переход Алексея Миранчука в команду МЛС — это хороший шаг для него», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Накануне, 30 июля, «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).

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