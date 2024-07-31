Президент «Оренбурга» Еремякин — о Деограсии: у меня нет претензий к главному тренеру

Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин ответил на вопрос, довольны ли в клубе работой главного тренера команды Давида Деограсии.

– Насколько новички, пришедшие летом, уже вписались в команду и понимают требования тренера?

– С новичками у нас всё хорошо. Мне нравится микроклимат, который есть в коллективе. У всех есть желание играть, образовалась здоровая конкурентная среда. Уверен, что у нас всё будет в порядке.

– Вы целиком довольны работой Деограсии?

– У нас нет никаких претензий к главному тренеру, — приводит слова Еремякина Metaratings.

Напомним, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Оренбург» встречался с «Ахматом». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 0:0. В 1-м туре чемпионата России «Оренбург» победил московский «Спартак» со счётом 2:0. «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1. После проведённого матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 10-й строчке.