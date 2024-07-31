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Вратарь 2DROTS Сычёв: медиафутбол интереснее профессионального — в ФНЛ команды мучатся

Вратарь 2DROTS Сычёв: медиафутбол интереснее профессионального — в ФНЛ команды мучатся
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Голкипер 2DROTS Дмитрий Сычёв сравнил медиафутбол с профессиональным.

«В медиафутболе, в отличие от профессионального, есть люди, которые играют ради кайфа. Здесь нет такого давления, руки развязаны, можешь получать удовольствие, а профессионалов могут чуть что зачехлить. В медиафутболе можно выбегать на поле, раздувать конфликты, это интересно, притягивает зрителей. В Кубке мы играем с соперником, который катает мяч и мучится, поэтому и мы так же играем. Вот и вся Вторая лига, так и в Первой лиге происходит. Там мало команд, которые показывают действительно хороший футбол. Медиафутбол намного интереснее, чем весь этот профессиональный футбол», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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