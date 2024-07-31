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Экс-гендиректор «Локомотива» Геркус: Миранчук идёт в «Атланту» в статусе суперзвезды

Экс-гендиректор «Локомотива» Геркус: Миранчук идёт в «Атланту» в статусе суперзвезды
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на переход Алексея Миранчука в клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

– Не слишком слабый чемпионат, даже если сравнивать с РПЛ?
– Наверное, сопоставимый, может, чуть слабее. Он идёт в статусе суперзвезды, главный трансфер в истории чемпионата. Ну почему не ответить на такое предложение и не поиграть? Другая страна, а в РПЛ всегда успеет, — приводит слова Геркуса Metaratings.

Накануне, 30 июля, «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).

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