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В «Динамо» сообщили, что семь основных игроков не смогут сыграть со «Спартаком» в Кубке

В «Динамо» сообщили, что семь основных игроков не смогут сыграть со «Спартаком» в Кубке
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со «Спартаком».

«Будет хорошая игра, равная, победит… Я, конечно, за «Динамо» буду болеть. У нас, к сожалению, семь основных игроков играть не будут. Зато Фомин (который пропускал матч с «Локомотивом» в чемпионате из-за красной карточки) выйдет, может быть, Чавес появится во втором тайме. Но это футбол», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Сегодня, 31 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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