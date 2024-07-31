Степашин: «Динамо» обыграло «Факел» и «Локо» почти вторым составом. «Зенит», бери пример!

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о составе бело-голубых в первых матчах сезона-2024/2025. Он отметил, что две победы на старте чемпионата «Динамо» добыло практически вторым составом. Также функционер подчеркнул, что за московскую команду сыграли восемь воспитанников клубной академии.

«Два первых матча в чемпионате, которые выиграли со счётом 3:1 у «Факела» и «Локомотива», мы играли практически вторым составом. Молодёжь вышла. Восемь игроков молодёжки. Двое вообще 18 лет ещё не достигли, остальные — до 22. Восемь воспитанников нашей академии «Динамо»! Товарищ ленинградский «Зенит», берите пример», — приводит слова Сергея Степашина издание «Комсомольская правда».