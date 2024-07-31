Филатов — об уходе Глушенкова в «Зенит»: бывает, что против лома нет приёма

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался по поводу перехода экс-полузащитника железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«Конечно, уход Максима Глушенкова является большой потерей, один из лучших игроков. В клубе это обсуждалось, но жизнь такая, что бывает, что против лома нет приёма, вынуждены принимать такие решения. Дело не в деньгах, но они играют роль, просто ситуация так складывается, уход Антона Миранчука, других ребят, что вынуждены прощаться. Кому хочется прощаться со своими лучшими игроками?» — приводит слова Филатова ТАСС.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн. Во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», где сине-бело-голубые победили со счётом 4:0, Глушенков оформил дубль. В матче 2-го тура с «Рубином» (0:4) российский футболист забил гол. Также Максим оформил дубль в победном матче за Суперкубок с «Краснодаром» (4:2).