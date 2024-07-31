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Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании контракта с алжирским полузащитником

Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании контракта с алжирским полузащитником
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Алжирский полузащитник Уссем Мрезигу пополнил состав махачкалинского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«24-летний алжирский полузащитник, лучший игрок Кубка африканских наций прошлого года, подписал долгосрочный контракт с нашим клубом.

В «Динамо» Мрезигу перешёл из алжирского «Белуиздада», где прошла большая часть его карьеры. За него он провёл более 100 матчей, в том числе 30 игр в африканской Лиге чемпионов. Трижды в составе «Белуиздада» Уссем выигрывал чемпионат Алжира, становился обладателем Кубка страны.

Основное амплуа новичка «Динамо» – опорный полузащитник. В этом качестве он был признан лучшим игроком чемпионата Алжира в 2022 году», — написано в заявлении клуба.

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