В «Динамо» подтвердили, что планируют подписать марокканского форварда Маухуба

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин подтвердил, что клуб намерен оформить трансфер нападающего команды «Раджа Касабланка» и олимпийской сборной Марокко Эль-Мехди Маухуба.

— Вы говорили, что в «Динамо» скоро появится новичок, вы имели в виду марокканца Маухуба?

— Да, ему 21 год, с прекрасными данными, хороший нападающий. Кстати, Марокко сейчас очень успешно выступает на Олимпиаде, где играет этот молодой человек. Они уже вышли в четвертьфинал. Вообще, у Марокко очень сильный футбол, — приводит слова Сергея Степашина издание «Комсомольская правда».

Маухуб выступает за команду «Раджа Касабланка» с января 2024 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.