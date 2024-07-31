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Степашин: ищем варианты, чтобы Антон Шунин остался работать в «Динамо»

Степашин: ищем варианты, чтобы Антон Шунин остался работать в «Динамо»
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о планах найти место в структуре клуба для Антона Шунина, который недавно покинул бело-голубых в качестве футболиста.

«У нас были рассуждения, были беседы с Антоном. К сожалению, у каждого, видимо, свой срок возрастной. Кто-то до 40 играет, кто-то до 37… Антону надо сказать огромное спасибо, он динамовец, я его лично хорошо знаю с 17 лет. Мы всё-таки ищем варианты, чтобы он остался работать в футбольном клубе «Динамо». Есть разные варианты. Ему было вроде бы предложение из какой-то команды, но ехать из Москвы он не хочет, у него сейчас маленький ребёнок. Ну и, конечно, надо сделать достойные проводы. Мы хотели это сделать, когда играли с сербами, но пока он в раздумье. Проводим мы его достойно. Он сыграл, кстати, за «Динамо» больше, чем Лев Иванович Яшин. Но не так качественно», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

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