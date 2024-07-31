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Агент Чавеса: будем надеяться, что со «Спартаком» Луис получит игровое время

Агент Чавеса: будем надеяться, что со «Спартаком» Луис получит игровое время
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Агент Клаудио Курти, представляющий интересы мексиканского полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса, высказался о возможном появлении игрока на поле в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 31 июля. Начало игры — в 18:30 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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П1
X
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«Луис чувствует себя очень хорошо, после Кубка Америки он был в отпуске, а затем уже несколько дней тренируется с «Динамо».

Будем надеяться, что сегодня в матче со «Спартаком» у него будет игровое время», — сказал Курти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В прошлом сезоне команды трижды встречались в матчах Кубка России. В групповом этапе сначала «Спартак» разгромил «Динамо» со счётом 4:1, затем выиграли бело голубые — 3:0. В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Спартак» выиграл со счётом 2:0 и выбил «Динамо» из Кубка России.

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