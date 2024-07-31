Президент «Оренбурга» Еремякин ответил на вопрос о трансферной кампании клуба

Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин рассказал, как проходит работа оренбуржцев на трансферном рынке.

«Мы сейчас в пограничном состоянии. Думаем над приобретением футболистов, но в то же время понимаем, что новые люди в коллективе – это не всегда хорошо. С приходом новых игроков возникает конкуренция, у других футболистов начинают появляться лишние мысли и тревожность. Спортсмен начинает думать: «А я точно выйду в стартовом составе на следующий матч? Может, мне лучше уйти»?» — приводит слова Еремякина Metaratings.

Напомним, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Оренбург» встречался с «Ахматом». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 0:0. Футболисты так и не смогли открыть счёт в игре. В 1-м туре чемпионата России «Оренбург» победил московский «Спартак» со счётом 2:0. «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1. После проведённого матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 10-й строчке.